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BAIC назвал цену дизельного внедорожника BJ40 в России

BAIC назвал цену дизельного внедорожника BJ40 в России

В России начался старт приема предзаказов на дизельную версию рамного внедорожника BAIC BJ40. Новинка будет доступна в единственной комплектации за 4,4 млн рублей, говорится в сообщении компании «Баик Рус», которое поступило «Известиям» 25 апреля.

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