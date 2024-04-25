BAIC назвал цену дизельного внедорожника BJ40 в России

В России начался старт приема предзаказов на дизельную версию рамного внедорожника BAIC BJ40. Новинка будет доступна в единственной комплектации за 4,4 млн рублей, говорится в сообщении компании «Баик Рус», которое поступило «Известиям» 25 апреля.