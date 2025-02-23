Врач Бурнацкая объяснила, как не провалиться в депрессию в конце февраля

Февраль традиционно становится испытанием для психического и физического здоровья. В этот месяц усталость от зимних холодов достигает пика, а организм начинает страдать из-за сезонного дефицита витаминов и ослабленного иммунитета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии