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Всё о женщинах

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Врач Бурнацкая объяснила, как не провалиться в депрессию в конце февраля

Врач Бурнацкая объяснила, как не провалиться в депрессию в конце февраля

Февраль традиционно становится испытанием для психического и физического здоровья. В этот месяц усталость от зимних холодов достигает пика, а организм начинает страдать из-за сезонного дефицита витаминов и ослабленного иммунитета.

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