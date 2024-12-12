Туда лучше не ехать. Во Владивостоке собрались пробки из-за ДТП и ремонтных работ

Во Владивостоке сразу на нескольких дорогах собрались серьезные пробки - одну дорогу частично перекрыли для проведения ремонтных работ, а на другой до сих пор не убраны последствия страшного смертельного ДТП с самосвалом.
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