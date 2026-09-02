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В августе хакеры украли у криптоинвесторов $136 млн

В августе хакеры украли у криптоинвесторов $136 млн

В августе криптовалютная отрасль столкнулась сразу с 50 крупными хакерскими атаками. По данным компании PeckShield, количество инцидентов увеличилось на 67% по сравнению с июлем, когда было зафиксировано 30 взломов.

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