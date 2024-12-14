Ямальская прокуратура проверила доступность лекарств населению

В прокуратуре ЯНАО обсудили ценообразование в области фармацевтики и доступность лекарств населению. О результатах работы надзорного ведомства в данной сфере рассказал первый заместитель окружного прокурора Денис Назаренко.
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