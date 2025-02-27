Исследования подтвердили эффективность нового лекарства от рака

Фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила о результатах исследования экспериментального препарата Камизестрант, продемонстрировавшего улучшение показателей беспрогрессивной выживаемости при лечении рака молочной железы.
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