Оборот Мосбиржи в первые «торговые» выходные достиг 10 млрд рублей

В первые торги выходного дня (1 и 2 марта) оборот на Московской бирже достиг 10 млрд рублей. По данным Московской биржи, в торгах приняли участие 23 профучастника, а сделки за два дня совершили более 65 тысяч инвесторов, средний размер сделки составил около 35 тысяч рублей.