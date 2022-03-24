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Siemens забыл про Олимпиаду-80 и отношения с РЖД. Немецкая компания, работающая в России с XIX века, оставит наши железные дороги без «Сапсанов» и «Ласточек»

Siemens забыл про Олимпиаду-80 и отношения с РЖД. Немецкая компания, работающая в России с XIX века, оставит наши железные дороги без «Сапсанов» и «Ласточек»

Siemens пополнил список международных компаний, частично или полностью приостановивших свою деятельность в России.

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