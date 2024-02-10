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NASA: спутник PACE для контроля за экологией океана вышел на орбиту

NASA: спутник PACE для контроля за экологией океана вышел на орбиту

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило об успешном запуске масштабного научного проекта PACE по изучению состояния океана, качества воздуха и изменений климата.

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