NASA: спутник PACE для контроля за экологией океана вышел на орбиту

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило об успешном запуске масштабного научного проекта PACE по изучению состояния океана, качества воздуха и изменений климата.
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