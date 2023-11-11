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Более 600 сотрудников SpaceX стали инвалидами из-за политики Маска

Более 600 сотрудников SpaceX стали инвалидами из-за политики Маска

Маск хочет в кратчайшие сроки совершить полёт на Марс.фото: twitter.com/elonmusk--> Сотрудники американской компании SpaceX с 2014 года получили более 600 травм из-за амбициозных планов её главы Илона Маска в кратчайшие сроки совершить полёт на Марс.

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