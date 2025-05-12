В Орловской области выросли цены практически на все товары

В марте 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары и услуги повысились на 0,7%, в том числе на продовольственные товары увеличились на 1%, непродовольственные товары — на 0,3%, услуги — на 0,8%.
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