Никита Михалков представил спектакль «12» в Ростове-на-Дону

Спектакль «12» по мотивам одноименной картины режиссера и актера Никиты Михалкова позволяет выявлять специфику регионов, в которых его играют в рамках гастрольного тура, сообщил Михалков на пресс-конференции в музыкальном театре Ростова-на-Дону.