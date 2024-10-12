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Газета «Культура»

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Никита Михалков представил спектакль «12» в Ростове-на-Дону

Никита Михалков представил спектакль «12» в Ростове-на-Дону

Спектакль «12» по мотивам одноименной картины режиссера и актера Никиты Михалкова позволяет выявлять специфику регионов, в которых его играют в рамках гастрольного тура, сообщил Михалков на пресс-конференции в музыкальном театре Ростова-на-Дону.

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