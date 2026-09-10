Тарпищев: Медведев еще не растерял свой потенциал

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что первая ракетка России Даниил Медведев еще не исчерпал свои возможности.
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