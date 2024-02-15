Цены на такси в Москве подскочили в три раза

МОСКВА, 15 февраля, ФедералПресс. В Москве взлетели цены на такси из-за обильного снегопада. При этом машину приходится ждать более 10 минут, а за 27-минутную поездку надо будет заплатить 1642 рубля по тарифу «Эконом».
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