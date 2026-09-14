Евгений Мураев: Европа в сентябре платит за Украину счетами за отопление

Почему решения о цене энергии принимаются в Брюсселе, а платят национальные экономики? Как долго газовые хранилища на уровне 66 процентов смогут сдерживать рост цен? Что произойдет с промышленностью Европы, если цена газа останется выше 1000 долларов? И что останется от европейского единства, если убытки стран будут разными? Европа просыпается от дешёвой энергии До европейцев наконец Читать далее: https://govorit.