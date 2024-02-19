Генштаб РФ: военные НАТО выступают за ВСУ под видом наемников

Начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Сергей Рудской рассказал, что военнослужащие Североатлантического альянса уже принимают участие в боевых действиях на линии соприкосновения.
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