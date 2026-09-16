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Крымская газета

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В Крым будут ходить только четыре поезда осенью и зимой

В Крым будут ходить только четыре поезда осенью и зимой

Поезда «Таврия» в осенне-зимнем сезоне продолжат курсировать в Крым, а также по другим южным направлениям.

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