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Триппьер хочет перейти в «МЮ» из «Атлетико» и уверен, что сделка состоится этим летом

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Англичанин хочет перейти в «МЮ» и уверен, что до конца летнего трансферного окна сделка состоится, сообщает Manchester Evening News со ссылкой на собственные источники.

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