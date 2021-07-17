Триппьер хочет перейти в «МЮ» из «Атлетико» и уверен, что сделка состоится этим летом

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Англичанин хочет перейти в «МЮ» и уверен, что до конца летнего трансферного окна сделка состоится, сообщает Manchester Evening News со ссылкой на собственные источники.