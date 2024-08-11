Ка-52 разносят ВСУ в Курской области: успехи ВС РФ к утру 11 августа

Ка-52Сегодня 2,6K прочитали Вертолеты Ка-52 армейской авиации уничтожили живую силу и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии