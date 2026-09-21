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Царьград

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Суд признал адвоката виновным в мошенничестве на 27,5 млн рублей

Суд признал адвоката виновным в мошенничестве на 27,5 млн рублей

Тюменский районный суд признал адвоката виновным в мошенничестве на 27,5 млн рублей. В 2020 году адвокат, обещая смягчение наказания, получил деньги от родителей обвиняемого в убийстве.

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