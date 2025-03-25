Один из способов досрочного выхода на пенсию назвали новосибирцам

День работников культуры отмечают в России 25 марта. В отделении СФР по Новосибирской области в связи с профессиональным праздником напомнили артистам и работникам концертных организаций о праве досрочного выхода на пенсию.
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