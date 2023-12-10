Белоруссия способна предоставить заводские боеприпасы для ударных БПЛА ВС РФ (ФОТО)

В дополнение к нашей публикации про тяжелый белорусский БАК «Буревестник-МК», приобретением которого заинтересовалась Российская Федерация, стоит отметить и другую, не менее важную составляющую — боеприпасы к БПЛА.
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