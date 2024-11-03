Проверка слуха: смогут ли роботы вынашивать и рожать детей

Бурные дискуссии развернулись вокруг завирусившегося в соцсетях сообщения: Илон Маск работает над созданием робота, который сможет зачать и выносить в течение положенных природой девяти месяцев «человеческого детеныша».
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