Вопросы жителей 5-го квартала о детской площадке и входе в «Озон» пообещали решить

Взяты на контроль вопросы, озвученные жителями во время недавнего обхода территории, которое совершил исполняющий обязанности главы управы Сергей Каленский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВС Пенсионеров из ЮВ...
- Ресторатор Ксения...
- Собянин рассказал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым