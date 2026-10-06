✅ Благоустройство Детского Мойнакского парка в Евпатории выполнено на 45% Специалисты обустраивают спортивные площадки и дорожки, устанавливают бордюры и малые архитектурные формы.
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