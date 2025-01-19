НАТО начинает раздел Одессы: Что достанется русским

Делить шаланды не пойманной кефали — любимое занятие наших западных соседей по Одесскому региону. Благо, как писал поэт, памятник которому сломали, из Одессы много ближе до Берлина и Парижа… А если серьёзно, то Екатерина Великая умудрилась выбрать точку на карте таким образом, что уже два столетия всякая нечисть воет и скулит.