Эмоциональные страхи и ПТСР: Исследование выявило, как травмы влияют на отношения

Новое исследование, проведенное в Университете штата Пенсильвания, показало, что страх перед эмоциями играет ключевую роль в проблемах общения у людей с симптомами посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
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