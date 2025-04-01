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Эмоциональные страхи и ПТСР: Исследование выявило, как травмы влияют на отношения

Эмоциональные страхи и ПТСР: Исследование выявило, как травмы влияют на отношения

Новое исследование, проведенное в Университете штата Пенсильвания, показало, что страх перед эмоциями играет ключевую роль в проблемах общения у людей с симптомами посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

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