Эллиот Слессор вырвал победу у Чан Бинью на Shenzhen Open 2026 в напряженном матче (видео)

Эллиот Слессор вырвал победу в последнем фрейме в матче против Лан Юхао в 1/32 финала Shenzhen Open 2026 Эллиот Слессор (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Квалификация - результаты, статистика Все трансляции турнира Трансляции, расписание - квалификация Эллиот Слессор одержал победу над Чан Бинью со счетом 5-4 в 1/32 финала Shenzhen Open 2026.