Уроки танцев для тех, кому за сорок, пройдут в парке «Митино»

В ландшафтном парке “Митино” возобновляются танцевальные занятия для всех желающих от 40 лет. Участники смогут освоить разные виды танцевальных жанров от бальных танцев до латиноамериканских и современных.
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