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SPLETNIK

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Миллиардер Василий Клюкин отметил день рождения молодой жены в московском ресторане

Миллиардер Василий Клюкин отметил день рождения молодой жены в московском ресторане

Жена 50-летнего сооснователя "Совкомбанка" Василия Клюкина, модель Валерия Лазник, показала, как отметила свой 26-й день рождения.

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