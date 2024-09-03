Бьёрн Хёке подъехал к местному избирательному участку на российской «Ниве». Фото: t.me/kanzlerdaddy Фото дня в ФРГ: лидер отделения «Альтернативы для Германии» (АдГ) в федеральной земле Тюрингия Бьёрн Хёке подъезжает к местному избирательному участку на российской «Ниве».