Бьёрн Хёке подъехал к местному избирательному участку на российской «Ниве». Фото: t.me/kanzlerdaddy Фото дня в ФРГ: лидер отделения «Альтернативы для Германии» (АдГ) в федеральной земле Тюрингия Бьёрн Хёке подъезжает к местному избирательному участку на российской «Ниве».
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