Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • николай николай
    Коррупционеры остались при своём . Шоу продолжается .Перестановки в МО...
  • Людмила Боченкова
    всей сборной украины  нужно просить убежище   что бы не возвращаться  иначе людоловы выловят и отправят к бандере  !с...Прошлогодние фото...
  • Александр Корякин
    После всего этого Гарант будет жать лапку вучичу?Главная сенсация ...

Следующие условия будут хуже

Следующие условия будут хуже

Рубрика "Запомните этот твит".При отказе от предложений президента Владимира Путина следующие условия мира будут для Украины более жесткие (с) глава Службы Внешней Разведки РФ Сергей НарышкинДумаю, будет повод к нему вернуться в дальнейшем, когда будет очередное нытье, что Россия хочет большего от переговоров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх