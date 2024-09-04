Ирина Шейк потренировалась в откровенном наряде на камеру

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Российская супермодель Ирина Шейк поделилась видео своей тренировки. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).