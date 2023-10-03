«Олерон не вывозит»: стихийная свалка образовалась в центре Шилки

В центре Шилки два месяца не могут убрать свалку возле мусорных баков. Об этом сообщил ZAB.RU местный жительПо его словам, за два месяца не было предпринято никаких действий по уборке свалки – за это время, отметил собеседник издания, она стала только больше.
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