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Царьград

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Российские матери с пятью детьми могут выйти на пенсию в 50 лет

Российские матери с пятью детьми могут выйти на пенсию в 50 лет

Женщины России с тремя и более детьми получают право на досрочную пенсию. В зависимости от числа детей и стажа, выход на пенсию возможен в 50-57 лет.

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