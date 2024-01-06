В Петербурге мужчина до смерти забил посетителя бара, проломив ему череп

В Санкт-Петербурге мужчина проломил череп посетителю бара и забил его до смерти. Как сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, 61-летний пострадавший получил множественные травмы и умер по пути в больницу.
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