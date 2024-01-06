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В Петербурге мужчина до смерти забил посетителя бара, проломив ему череп

В Санкт-Петербурге мужчина проломил череп посетителю бара и забил его до смерти. Как сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, 61-летний пострадавший получил множественные травмы и умер по пути в больницу.

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Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Почему никто не помешал драке!? Не вступились ведь они в баре были не одни!?
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18 час.
НН
Надежда Никитина
Действительно странно.
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16 час.

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