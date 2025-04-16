Путин узнал о "байках этого самого Маска". Неудобно вышло. Зато правда

В то время, как продолжаются переговорные процессы России и США, которые, в том числе касаются налаживания отношения между нашими странами, особняком стоит ряд вопросов, один из которых касается сотрудничества в космосе.
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