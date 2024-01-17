В Госдуме обсудят наказание для родителей травящих сверстников детей

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова 16 января сообщила о проведении первого заседания рабочей группы по разработке законопроекта против травли в школах, на котором обсудят введение административной ответственности для родителей детей, занимающихся травлей.
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