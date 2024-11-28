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Британского премьера пригласят на встречу лидеров Евросоюза, сообщили СМИ

Британского премьера пригласят на встречу лидеров Евросоюза, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет приглашен на неформальную встречу лидеров стран Евросоюза в феврале следующего года для обсуждения вопросов безопасности, он станет первым главой британского правительства, который посетит подобное мероприятие после Brexit, сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

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