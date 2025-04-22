МО РФ: российские войска отказались от радиопереговоров при боях за Преображенку

Российские военнослужащие, принимавшие участие в боях за село Преображенка в Донецкой народной республике (ДНР), практически полностью отказались от радиопереговоров и заменили их на систему звуковых сигналов.
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