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Как перестать негативно мыслить и думать о прошлом

Как перестать негативно мыслить и думать о прошлом

Если зацикливание на плохих моментах тяготит вас, пришло время действоватьПриходилось ли вам когда-нибудь снова и снова вспоминать о каком-либо событии в течение многих лет после того, как оно произошло? Это может быть такой незначительный момент, как споткнуться на глазах у людей или сказать что-то не то на рабочем совещании.

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