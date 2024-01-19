Как перестать негативно мыслить и думать о прошлом

Если зацикливание на плохих моментах тяготит вас, пришло время действоватьПриходилось ли вам когда-нибудь снова и снова вспоминать о каком-либо событии в течение многих лет после того, как оно произошло? Это может быть такой незначительный момент, как споткнуться на глазах у людей или сказать что-то не то на рабочем совещании.