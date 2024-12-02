Вы думаете, сделать адвент-календарь для взрослых своими руками сложно

Фото: Shutterstock.com/yanishevska Думаете, сложно сделать адвент-календарь для взрослых своими руками? нисколько! Для его создания вам понадобится всего несколько часов свободного времени и немного фантазии.
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