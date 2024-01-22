Картофельный салат за 10 минут. Может легко заменить гарнир и салат одновременно

Обычно отваренный картофель служит простым гарниром, но сегодня мы предлагаем нечто другое. За 5-10 минут мы превратим его в насыщенный теплый салат, способный заменить не только гарнир, но и выступить в роли основного блюда.
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