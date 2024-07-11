Во Владивостоке более полувека «Русич» растит чемпионов

Спортивная история Владивостока богата множеством достижений и успехов. В их формировании важную роль и по сегодняшний день играют спортивные школы, где совсем ещё маленьких ребят учат быть чемпионами и в спорте, и в жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии