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Сальдо пообещал поддержать семью главврача больницы Алешек после теракта

Сальдо пообещал поддержать семью главврача больницы Алешек после теракта

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что власти региона окажут поддержку семье главврача больницы в Алешках Владимира Харлана, который потерял жену в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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