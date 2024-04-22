Певец Денис Клявер оказался в костюме Щенка на телешоу "Маска"

В новом выпуске шоу "Маски" членам жюри удалось разоблачить Щенка, им оказался Денис Клявер. В рамках выпуска солист "Иванушки International" Кирилл Туриченко единственный высказал правильное мнение насчет настоящей личности Щенка, после чего его поддержали другие судьи и председатель коллегии Филипп Киркоров.
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