Певец Денис Клявер оказался в костюме Щенка на телешоу "Маска"

В новом выпуске шоу "Маски" членам жюри удалось разоблачить Щенка, им оказался Денис Клявер. В рамках выпуска солист "Иванушки International" Кирилл Туриченко единственный высказал правильное мнение насчет настоящей личности Щенка, после чего его поддержали другие судьи и председатель коллегии Филипп Киркоров.