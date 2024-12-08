Двухнедельный ценовой тренд FTM – рост на 105%

Криптовалюта Fantom (FTM) демонстрирует впечатляющий рост, преодолев ключевой уровень сопротивления $1 после двухнедельного ралли на 105% Факторы, способствующие росту: Рост Биткоина за $100 000 и других криптовалют создает благоприятные условия для альткоинов, включая FTM.
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