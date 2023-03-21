«Краснополи» уничтожают позиции ВСУ на донецком фронте (ВИДЕО)

Свежие кадры с донецкого фронта: управляемые снаряды «Краснополь» уничтожают украинские позиции. 14-я артиллерийская бригада «Кальмиус» 1-го Армейского корпуса продолжает успешно применять 152-мм «Краснополи» по приоритетным вражеским целям.
Свежие кадры с донецкого фронта: управляемые снаряды «Краснополь» уничтожают украинские позиции. 14-я артиллерийская бригада «Кальмиус» 1-го Армейского корпуса продолжает успешно применять 152-мм «Краснополи» по приоритетным вражеским целям.
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