Русская весна

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«Краснополи» уничтожают позиции ВСУ на донецком фронте (ВИДЕО)

«Краснополи» уничтожают позиции ВСУ на донецком фронте (ВИДЕО)

Свежие кадры с донецкого фронта: управляемые снаряды «Краснополь» уничтожают украинские позиции. 14-я артиллерийская бригада «Кальмиус» 1-го Армейского корпуса продолжает успешно применять 152-мм «Краснополи» по приоритетным вражеским целям.

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