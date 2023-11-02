Ряд подконтрольных киевскому режиму средств массовой информации распространяет данные о том, что на территории подконтрольной нацистским формированиям Кировоградщины раздались серии из множества сильных взрывов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии