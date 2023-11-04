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Военное обозрение

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Украинское Минобороны заявило о резком ускорении процесса передачи дронов в ВСУ

Украинское Минобороны заявило о резком ускорении процесса передачи дронов в ВСУ

Минобороны Украины заявляет, что процесс передачи беспилотников на линию фронта резко ускорился. Соответствующий приказ подписал украинский министр обороны Умеров.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
никто и ничего вам уже свинорейх  не поможет! конец у вас один- полный ваш разгром ,суд над террористами -убийцами,любителями фашизма  и построение другой страны в составе России !!!!
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1 д.
оо
олег олейник
Из истории , Украина никогда не была самостоятельным независимым государством до развала СССР ! Богдан Хмельницкий был руководителем небольшого масштаба националистов , которые рубили беззащитное еврейство и ляхов ,  забирая и грабя всё ценное у населения ! Вспомните Тараса Бульбу ! Главное было на лошади подскочить к прохожему или пешему с обнажённой саблей и заорать: &quot;А ну , перекрестись !&quot; Если перепуганный неправильно крестился , его сразу рубили не воспринимая объяснений ! У Украины не было ни правительства , ни государственности , ни границ до вхождения в состав России ! Собственно и территории  были даны Россией и СССР ! Всё запорожское войско было создано , в основном беглыми русскими крепостными или бежавшими от притеснений из близ лежащих стран !
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1 д.

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