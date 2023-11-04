Украинское Минобороны заявило о резком ускорении процесса передачи дронов в ВСУ

никто и ничего вам уже свинорейх не поможет! конец у вас один- полный ваш разгром ,суд над террористами -убийцами,любителями фашизма и построение другой страны в составе России !!!!

оо

олег олейник

Из истории , Украина никогда не была самостоятельным независимым государством до развала СССР ! Богдан Хмельницкий был руководителем небольшого масштаба националистов , которые рубили беззащитное еврейство и ляхов , забирая и грабя всё ценное у населения ! Вспомните Тараса Бульбу ! Главное было на лошади подскочить к прохожему или пешему с обнажённой саблей и заорать: "А ну , перекрестись !" Если перепуганный неправильно крестился , его сразу рубили не воспринимая объяснений ! У Украины не было ни правительства , ни государственности , ни границ до вхождения в состав России ! Собственно и территории были даны Россией и СССР ! Всё запорожское войско было создано , в основном беглыми русскими крепостными или бежавшими от притеснений из близ лежащих стран !